Стала известна предварительная стоимость грядущего флагмана LG

Кроме того, благодаря источнику ZDNet Korea, который "слил" эскизы будущего смартфона, также стала известна его внешность. Источник отметил, что данные эскизы были опубликованы представителями самой компании LG. Согласно его данным, смартфон должны выпустить на внутреннем рынке ровно через месяц. Как можем видеть, основная камера оснащена большим модулем. Однако чуть ниже расположены еще три отверстия: два из них для камер, а также одно для светодиодной вспышки.