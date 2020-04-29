Стала известна предварительная стоимость грядущего iPhone 12

Так, согласно утекшей информации, базовая модель фирменного смартфона Apple будет стоить как минимум 600 долларов или 44,2 тыс рублей. Так, если это действительно окажется так, грядущая новинка будет иметь стоимость ниже, чем просили за iPhone 11 на старте продаж. Издание также поделилось данными о том, что iPhone 12 Pro будет представлять из себя классическое продолжение iPhone 4 и iPhone 5.

Предполагается, что смартфон получит 5-нанометровую однокристальную систему, благодаря которой устройство станет более энергоэффективным. Согласно предварительным данным, сама линейка будет состоять из пяти смартфонов, в числе которых iPhone 12, который получит экран в 5,4 дюйма, iPhone 12 Plus с 6,1-дюймовым дисплеем, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro, а также 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.