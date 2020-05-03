Стала известна производительность неанонсированного смартфона Google Pixel 4A
Так, если в однопоточном тесте новинка набрала порядка 2529 баллов, то в многопоточном она взяла 6366 баллов. Исходя из полученных баллов, которые, к слову, составляют половину от того, что набирают современные флагманские устройства, инсайдеры предположили, что смартфон построен на базе Snapdragon 730. Что касается оперативной памяти, то сообщается, что новинка получила 6 ГБ.
Предполагается, что смартфон оснастят 5,81-дюймовым OLED экраном с врезанной селфи-камерой на 8 Мп. Основная же камера, по предварительным данным, получит модуль на 12 Мп. Емкость аккумулятора, в свою очередь, может составить 3080 мАч. Инсайдеры отмечают, что минимальная стоимость грядущего смартфона может составить без малого 400 долларов, что в переводе на российские рубли приблизительно 30 тыс.