Стала известна производительность неанонсированного смартфона от "убийцы" Xiaomi

Информация о производительности грядущего устройства стала известна благодаря популярному бенчмарку Geekbench, в базе которого появились результаты тестирования Realme X3 SuperZoom. Так, в однопоточном тесте смартфону удалось набрать порядка 792 баллов, тогда как при эксплуатации всех ядер неанонсированный смартфон набрал 2507 баллов.

Помимо данных о производительности смартфона в базе данных была также указана информация о технических характеристиках новинки. Так, согласно данным источника, Realme X3 SuperZoom будет работать на базе Snapdragon 855+ с 12 Гб оперативной памяти.

Отметим, что Realme называют “убийцей” Xiaomi, поскольку компания предпринимает действия для выхода на тот же рынок. Кроме того, Realme старается производить более бюджетные устройства, не пренебрегая при этом качеством.