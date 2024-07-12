Стала известна российская цена смартфонов HONOR 200 и HONOR 200 Pro

О них рассказали наши коллеги из Lenta.ru.. На российском рынке будут доступны два смартфона китайского бренда — HONOR 200 и 200 Pro.

Базовая модель HONOR 200 на 8/256 ГБ будет стоить 50 тыс рублей, а вариант 12/512 ГБ обойдется в 55 тыс рублей. Цена HONOR 200 Pro 12/512 ГБ составит 70 тыс рублей. Предзаказы на оба телефона начнутся 23 июля.

Отличительной особенностью гаджетов стал уникальный режим съемки портретов, основанный на искусственном интеллекте (ИИ), созданный совместно с парижской студией Harcourt.

Оба аппарата оснащены тройной камерой с объективами разрешением 50, 50 и 12 Мп.

Новинки были представлены в Китае в конце мая. HONOR 200 получил 6.7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и яркостью 4000 нит, процессор Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятор емкостью 5200 мАч.

HONOR 200 Pro отличается 6.78-дюймовым OLED-экраном и чипом Snapdragon 8s Gen 3.