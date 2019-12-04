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Стала известна российская цена "убийцы Xiaomi" Realme X2 Pro

Смартфон все еще имеет одну из самых приятных цен среди флагманов
Чуть более месяца назад Realme представила свой главный на сегодняшний день смартфон — Realme X2 Pro. Устройство получилось настолько мощным и приятным по части цены, что уже успело стать народным любимцем. Сегодня же стала известна цена и дата выхода устройства на российском рынке.

Но для начала напомним, что Realme X2 Pro — самый доступный смартфон с флагманским железом, который удивил не только использованием Snapdragon 855 Plus в качестве процессора. Так, устройство оснащено от 6 до 12 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ памяти постоянной. Что интересно, в версиях со 128 и 256 ГБ постоянной памяти используется технология UFS 3.0, благодаря чему устройство работает гораздо быстрее большинства конкурентов. Также имеется основная камера с разрешением 64, 13, 8 и 2 Мп. Но это все “цветочки” — основными фишками Realme X2 Pro являются его 90 Гц дисплей и быстрая зарядка. Последняя способна зарядить аккумулятор устройства емкостью 4 000 мАч с 0 до 100% за 35 минут! И все благодаря блоку питания на 50 Вт и специальной технологии Super VOOC.

В России будут продавать две версии Realme X2 Pro: с 8 ГБ + 128 ГБ и с 12 ГБ + 256 ГБ. Первая поступит в продажу 9 декабря по цене 34 990 рублей. Причём купить её можно будет до 27 декабря со скидкой в 2000 рублей. Вторая версия появится в российских магазинах чуть позже и будет стоить 39 990 рублей. Оба смартфона будут предлагаться в корпусе синего цвета.