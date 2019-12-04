Стала известна российская цена "убийцы Xiaomi" Realme X2 Pro

Но для начала напомним, что Realme X2 Pro — самый доступный смартфон с флагманским железом, который удивил не только использованием Snapdragon 855 Plus в качестве процессора. Так, устройство оснащено от 6 до 12 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ памяти постоянной. Что интересно, в версиях со 128 и 256 ГБ постоянной памяти используется технология UFS 3.0, благодаря чему устройство работает гораздо быстрее большинства конкурентов. Также имеется основная камера с разрешением 64, 13, 8 и 2 Мп. Но это все “цветочки” — основными фишками Realme X2 Pro являются его 90 Гц дисплей и быстрая зарядка. Последняя способна зарядить аккумулятор устройства емкостью 4 000 мАч с 0 до 100% за 35 минут! И все благодаря блоку питания на 50 Вт и специальной технологии Super VOOC.

В России будут продавать две версии Realme X2 Pro: с 8 ГБ + 128 ГБ и с 12 ГБ + 256 ГБ. Первая поступит в продажу 9 декабря по цене 34 990 рублей. Причём купить её можно будет до 27 декабря со скидкой в 2000 рублей. Вторая версия появится в российских магазинах чуть позже и будет стоить 39 990 рублей. Оба смартфона будут предлагаться в корпусе синего цвета.