Стала известна стоимость новых смартфонов Sony

Информация о стоимости устройств стала известна благодаря онлайн-магазинам Европы. Так, флагманский Sony Xperia 1 II будет стоить порядка 1200 евро или 1302 доллара. Отмечается также, что его доступность ограничится модификацией на 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти, с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Что касается Sony Xperia 10 II, то модель на 4Гб/128 Гб памяти, с поддержкой 4G модема, будет предлагаться за 370 евро или 401 доллар. Кроме того, появилась информация о стоимости ранее анонсированного Sony Xperia L4. Так, модель на 3Гб/64 Гб будет стоить порядка 200 евро или 217 долларов. Ожидается, что новинки станут доступны для покупки до конца второго квартала текущего года.