Стала известна точная дата анонса первого складного смартфона OnePlus

Официальная презентация устройства запланирована на 19 октября, как стало известно благодаря утечке от блогера Max Jambor.

Интересно отметить, что ранее тот же источник утверждал об анонсе OnePlus Open ещё 19 августа. Однако вскоре мероприятие было перенесено. По словам блогера, из-за изменений в поставках дисплейных панелей.

По предварительной информации, OnePlus Open получит 7,8-дюймовый 2K AMOLED экран и дополнительный 6,3-дюймовый AMOLED экран снаружи.

Оба экрана будут поддерживать частоту обновления 120 Гц.

Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, иметь 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. Ёмкость аккумулятора составит 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

В камере ожидается тройная система: 48-мегапиксельный основной модуль, 48-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор и 64-мегапиксельный телеобъектив.