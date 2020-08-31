Стала известна вероятная дата выхода гибкого флагмана Samsung Galaxy Z Fold 2

Если верить свежей утечке за авторством SamMobile, старт продаж Samsung Galaxy Z Fold 2 намечен на 18 сентября. Также стало известно, что новинка станет доступна для предзаказа с 11 сентября по цене 1 800 фунтов стерлингов. К слову, данная стоимость делает новое поколение Galaxy Fold дешевле предшественника, который на старте стоил на 100 фунтов дороже.

Напомним, что Samsung Galaxy Z Fold 2 оснастили 6,2-дюймовым внешним дисплеем, выполненным по технологии Super AMOLED, а также внутренним 7,6-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. В качестве “основы” смартфона выступает флагманский процессор Snapdragon 865+. Помимо этого, устройство получило 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5x и 256 ГБ постоянной памяти стандарта UFS 3.1. Основная камера представлена тройным модулем по 12 Мп каждый, а емкость аккумулятора устройства равняется 4 500 мАч.