Стали известны цена и варианты расцветки нового бюджетного iPhone SE 2

Так, известно то, что смартфон оснастят аппаратной основой от iPhone 11 — чипсетом на iPhone SE 2 выступит анонсированный в этом году Apple A13 Bionic. Также смартфон получит 3 ГБ оперативной памяти, IPS-дисплей размером 4,7 дюйма и разрешением 1334 x 750 пикселей. К слову, устройство будет поставляться сразу в трех цветах — серебристом, в цвете “серый космос” и красном.

По данным популярного аналитика Минг-Чи Куо, новый “доступный” iPhone лишится датчика, благодаря которому в восьмерке работал 3D Touch. По мнению аналитика, Apple планирует заказывать от 2 до 4 млн iPhone SE 2 в месяц — точное число зависит от спроса со стороны покупателей. Также господин Куо считает, что компания только за 2020 год продаст более 30 млн устройств. Что касательно цены, то она будет начинаться от 300 долларов за версию на 64 ГБ. Еще будет и версия на 128, цена которой пока неизвестна. Старт продаж скорее всего состоится в начале следующего года.