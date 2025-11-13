Стали известны цены на глобальную серию флагмана Realme GT 8 Pro

Накануне платформа Dealabs опубликовала предварительные европейские цены на модель. Так, версия с объёмом памяти 12 ГБ/256 ГБ будет стоить 1099 евро; версия 16 ГБ/512 ГБ — 1199 евро; 16 ГБ/512 ГБ (Aston Martin F1) — 1299 евро.

Версия с дизайном Формулы-1 также будет доступна по всему миру. Также отмечается, что в Китае стартовая цена на Realme GT 8 Pro составляет $561.