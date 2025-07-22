Стали известны цены ремонта Galaxy Z Fold 7 — $890 за дисплей, $611 за крышку

Замена основного гибкого дисплея обойдется в $890 (€761), а за замену внешнего (крышки) экрана придется заплатить $611 (€525). Эти цены указаны без учета стоимости работы мастеров, если ремонт проводится в сторонних сервисах.

Для сравнения, ремонт складного дисплея у Galaxy Z Flip 7 стоит $400 (€342), а замена внешнего Flex Window — $240 (€207). При этом такие работы не покрываются стандартной гарантией Samsung, так как повреждения экранов считаются случайными.

Владельцам рекомендуется оформлять подписку на страховку Samsung Care+, которая покрывает случайные повреждения. Для Galaxy Z Fold 7 стоимость страховки составляет $13 в месяц или $259 в год, при этом замена разбитого экрана или задней панели будет стоить всего $29 за каждый случай.

Стоимость самого Galaxy Z Fold 7 начинается от $1999, поэтому замена экрана за почти $900 может оказаться неоправданно дорогой без страховки.