Стали известны главные особенности Samsung Galaxy S11

Так, если верить данным корейского издания The Elec, Samsung очень сильно улучшит ультразвуковой сканер отпечатка пальцев, используемый в своих смартфонах. Так, нынешнее поколение сканера имеет активную площадь 36 мм2, в то время как в Galaxy S11 будет установлен датчик с увеличенной почти в два раза площадью — 64 мм2.

Следующим аспектом, над которым компания планирует поработать в своем новом флагмане — камера. По данным все того же корейского издания, Samsung наконец-то возьмет себя и свои технологии в руки и использует камеру с 5-кратным зумом, над которую компания разработала еще для OPPO Reno. Также слухи твердят о том, что в Galaxy S11 появится фирменный 108-мегапиксельный сенсор, но это уже под большим вопросом.

Напомним, что последние несколько лет смартфоны линейки Galaxy S презентуют в первые месяцы года — с февраля по март.