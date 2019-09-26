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Стали известны главные особенности Samsung Galaxy S11

Так, возможно в смартфоне используют 108 Мп сенсор
Galaxy Note 10, последний на данный момент флагман Samsung, вполне успешно становится самым продаваемым смартфоном компании. По крайней мере об этом заявляет множество аналитиков, основываясь на своих данных. В связи с этим внимание общественности все больше приковано к следующему флагману корейского гиганта, Galaxy S11, который должен будет появиться уже в начале 2020 года. И согласно данным достоверных источников, смартфон наконец-то догонит своих “коллег по цеху”.

Так, если верить данным корейского издания The Elec, Samsung очень сильно улучшит ультразвуковой сканер отпечатка пальцев, используемый в своих смартфонах. Так, нынешнее поколение сканера имеет активную площадь 36 мм2, в то время как в Galaxy S11 будет установлен датчик с увеличенной почти в два раза площадью — 64 мм2.

Следующим аспектом, над которым компания планирует поработать в своем новом флагмане — камера. По данным все того же корейского издания, Samsung наконец-то возьмет себя и свои технологии в руки и использует камеру с 5-кратным зумом, над которую компания разработала еще для OPPO Reno. Также слухи твердят о том, что в Galaxy S11 появится фирменный 108-мегапиксельный сенсор, но это уже под большим вопросом.

Напомним, что последние несколько лет смартфоны линейки Galaxy S презентуют в первые месяцы года — с февраля по март.

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