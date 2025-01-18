Стали известны некоторые характеристики бюджетного Realme P3

Опубликовано 18 января 2025, 18:451 мин.
Стали известны некоторые характеристики бюджетного Realme P3Модель получила сертификат IECEE
Компания Realme расширит свою линейку телефонов серии P. Об этом свидетельствует получение компанией сертификата IECEE — многосторонней системы, основанной на международных стандартах сертификации электротехнического оборудования. Вендор выпустит серию Realme P3, включающую P3, P3 Pro и P3 Ultra.
© Realme / GSMArena
Согласно утечке от инсайдеров из 91Mobiles, базовая модель Realme P3 5G ванильного цвета будет доступна с двумя вариантами встроенной памяти: 128 ГБ и 256 ГБ. Первый вариант будет оснащён 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а второй — только 8 ГБ.
Отмечено также, что телефон будет предлагаться в цветах Nebula Pink (Розовый туман), Comet Gray (Серая комета) и Space Silver (Космический серебристый).
О Realme P3 Pro известно, что эта модель может быть представлена с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.
Также инсайдеры сообщили, что старшая модель, Realme P3 Ultra, выйдет в конце января, а модель Pro может может быть представлена в середине февраля. При этом о младшей модели ничего больше неизвестно.
Источник:91Mobiles
Автор:Андрей Кадуков