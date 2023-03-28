Стали известны новые функции, появившиеся в iOS 16.4 после обновления

Компания сообщила, что улучшила качество звука во время звонка, если разговору мешает фоновый шум. Это режим «изоляции голоса», благодаря которому внешние шумы убираются, а голос становится отчётливее.

В iOS 16.4 появились новые эмодзи — жесты, предметы и животные. А веб-приложения, с которыми работает пользователь, теперь могут присылать уведомления. Также в приложении «Фото» можно найти дублирующие фото и видео из iCloud.

Для iPhone 14 и 14 Pro Apple доработала функцию распознавания и реагирования на аварию. С новыми возможностями видео будет автоматически затемняться, если в нём появится пульсирующий свет или вспышки.

Как отмечается, новую версию iOS 16.4 можно установить, начиная с iPhone 8 и новее.