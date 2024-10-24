Стали известны новые ИИ-функции, которые появятся на iPhone с обновлением iOS 18.2

Среди них — Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence и интеграция ChatGPT для Siri.

Эти возможности уже доступны в бета-версии iOS 18.2 для разработчиков и обещают сделать взаимодействие с устройством ещё удобнее и интереснее.

Genmoji позволяет создавать собственные эмодзи прямо с клавиатуры — достаточно ввести текстовый запрос или использовать фото друзей.

Visual Intelligence даст владельцам iPhone 16 возможность получать ответы на вопросы, просто направив камеру на окружающие предметы. Например, вы сможете решить математическую задачу или понять, что написано в меню ресторана.

Интеграция ChatGPT сделает Siri ещё умнее: теперь она сможет генерировать расписания, планы тренировок и даже стихи.

В Writing Tools тоже появились новые функции, такие как «Опиши изменение», что поможет быстрее и проще редактировать текст с помощью ИИ.