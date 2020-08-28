Стали известны новые подробности о строении дисплея первого смартфона с подэкранной селфи-камерой

О новых деталях грядущего устройства поделились сами представители компании-разработчика ZTE. Так, они сообщили, что в смартфоне используется новый подэкранный сенсор третьего поколения. Как отметил исполнительный директор ZTE Эль-Ви Кьянхао, смартфон получил камеру третьего поколения, которая на данный момент является самой лучшей из представленных на рынке. Причем отмечается, что площадь области дисплея, которая необходима для расположения камеры, составляет менее одного квадратного дюйма.

Экран, в свою очередь, состоит из нескольких слоев, в числе которых защитное стекло, катод, светодиоды, стекло-подложка и матрица. Интересно, что для достижения максимальной прозрачности компания покрыла модуль антибликовым слоем. Напомним, что официальный анонс ZTE Axon 20 5G запланирован на 1 сентября.