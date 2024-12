Стали известны особенности камер Nothing Phone (3a) и (3a) Plus

Недавняя утечка раскрыла некоторые ключевые особенности устройств, включая улучшения в камерах и производительности.

Phone (3a) может стать первым смартфоном Nothing с телеобъективом, а старшая версия (3a) Plus, как ожидается, получит перископический телеобъектив, что значительно расширит возможности мобильной фотографии.

Оба смартфона будут оснащены процессором Snapdragon 7s Gen 3, обеспечивая достойный уровень производительности в бюджетном сегменте.

Помимо этого, Nothing впервые добавит поддержку eSIM, начиная с моделей Phone (3a) и Phone (3a) Plus. Компания также планирует обновление своей системы Nothing OS до версии Android 15.

Эти устройства сохранят фирменный прозрачный дизайн с LED-полосами, ставший визитной карточкой бренда.