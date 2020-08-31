Стали известны особенности самого дешевого 5G-смартфона Realme

Опираясь на данные из базы TENAA, можно говорить об использовании в смартфоне 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ памяти постоянной. Та же база данных говорит нам о том, что Realme V3 получит 8 Мп фронтальную камеру и тройную основную камеру на 13, 2 и 2 Мп.