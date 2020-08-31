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Стали известны особенности самого дешевого 5G-смартфона Realme
Осталось лишь узнать цену новинки
Китайские интернет-инсайдеры заявляют, что уже завтра, 1 сентября, состоится анонс самого дешевого 5G-смартфона Realme — Realme V3. И вот, накануне презентации, стали известны особенности данной новинки.
Если верить имеющейся от анонимных источников информации, смартфон будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 720 5G, при этом также устройство оснастят 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Емкость аккумулятора девайса составит 4 890 мАч — его можно будет достаточно быстро зарядить при помощи поддерживаемой устройством быстрой зарядки на 18 Вт.
Опираясь на данные из базы TENAA, можно говорить об использовании в смартфоне 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ памяти постоянной. Та же база данных говорит нам о том, что Realme V3 получит 8 Мп фронтальную камеру и тройную основную камеру на 13, 2 и 2 Мп.