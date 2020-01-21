Стали известны отличия между ожидаемыми Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

Еще одним отличием между стандартной и Pro-версией окажется емкость аккумулятора, правда в этот раз преимущество именно у обыкновенного Xiaomi Mi 10. Если Mi 10 Pro оснастят аккумулятором на 4 500 мАч, то просто Mi 10 получит аккумулятор емкостью аж 4 800 мАч!

Что же касательно процессора и камеры, то как Xiaomi Mi 10, так и Mi 10 Pro будут построены на базе Snapdragon 865 и иметь 108 Мп основную камеру. Напомним, что анонс новинок намечен на 10 февраля, то есть ровно за день до премьеры другой флагманской линейки — Samsung Galaxy S20.