Телефоны
Сегодня 11:01
Стали известны подробности грядущего доступного флагмана Xiaomi Poco F2
И они явно порадуют фанатов бренда
В конце 2020 года Xiaomi India затизерила грядущий доступный флагман компании — Poco F2. С тех пор о новинке не было никакой официальной информации, фанаты бренда довольствовались лишь различными утечками. И вот, наконец-то, в сети появились новые подробности о смартфоне.
Глава Poco India Анудж Шарма рассказал, что смартфон не получит чип Snapdragon 732G в качестве основы, как это заявляли различные интернет-инсайдеры. Как пишет Gizmochina, представитель компании явно намекнул на то, что Poco F2 будет прямым продолжателем дела уже ставшего легендарным Poco F1, в связи с чем в качестве процессора для устройства выступит исключительно флагманский процессор. А это значит, что если устройство представят в ближайшее время, оно явно будет создано на базе Snapdragon 888.
Отметим, что несмотря на обширное обсуждение дел компании, Анудж Шарма так и не назвал даты анонса устройств.