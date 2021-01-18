Стали известны подробности грядущего доступного флагмана Xiaomi Poco F2

Глава Poco India Анудж Шарма рассказал, что смартфон не получит чип Snapdragon 732G в качестве основы, как это заявляли различные интернет-инсайдеры. Как пишет Gizmochina, представитель компании явно намекнул на то, что Poco F2 будет прямым продолжателем дела уже ставшего легендарным Poco F1, в связи с чем в качестве процессора для устройства выступит исключительно флагманский процессор. А это значит, что если устройство представят в ближайшее время, оно явно будет создано на базе Snapdragon 888.