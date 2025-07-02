Стали известны подробности о характеристиках и дизайне серии Xiaomi 16

Согласно инсайдеру, кроме флагмана Xiaomi 16 Ultra, будут выпущены три устройства. Два самых маленьких устройства Xiaomi 16-й серии будут оснащены 6,3" дисплеями, в то время как более крупное получит 6,8" экран.

«Почти наверняка» 6,3" телефоны будут выпускаться под брендами Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro, а 6,8" модель выйдет как Xiaomi 16 Pro Max.

Xiaomi 16 Ultra также получит 6,8" дисплей, но в этом году старшая модель не будет представлена вместе с тремя другими девайсами.

Также известно, что Xiaomi 16 дебютирует с новым дизайном камеры заднего вида, похожим на дизайн iPhone 17 Pro. Камера Xiaomi 16, как ожидается, будет оснащена традиционным телеобъективом и основной камерой от Omnivision. Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Pro Max будут оснащены перископическими телеобъективами и датчиками Smartsens, что «значительно улучшит качество изображения».

Ожидается, что линейка Xiaomi 16 будет представлена в конце сентября - начале октября.