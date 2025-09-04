Стали известны российские цены Galaxy S25 FE

Стали известны российские цены Galaxy S25 FEНачинаются они с 55 тыс рублей
Galaxy S25 FE унаследовал многие возможности старших моделей серии S25. Он оснащён 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц, аккумулятором на 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и усиленной рамкой из алюминия.
Для охлаждения используется увеличенная испарительная камера, что должно повысить стабильность работы при нагрузке.
Особое внимание уделено функциям Galaxy AI. Среди них — «Умный редактор» для генеративного удаления объектов с фото, «Мгновенная замедленная съёмка», «Фото-ассистент» и новый алгоритм ProVisual, улучшающий детализацию снимков.
Фронтальная камера на 12 Мп обещает более качественные селфи, а функция Audio Eraser позволяет удалять шумы из видео.
Стоимость Galaxy S25 FE в России составит 54 999 рублей за версию 8/256 ГБ и 59 999 рублей за вариант на 8/512 ГБ.