Опубликовано 04 сентября 2025, 12:30
1 мин.

Стали известны российские цены Galaxy S25 FE

Начинаются они с 55 тыс рублей
В России стартовал предзаказ на Samsung Galaxy S25 FE, который поступил в продажу в сети М.Видео-Эльдорадо. Смартфон с поддержкой фирменных AI-функций и обновлённой камерой доступен по цене от 54 999 рублей.
Galaxy S25 FE унаследовал многие возможности старших моделей серии S25. Он оснащён 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц, аккумулятором на 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и усиленной рамкой из алюминия.

Для охлаждения используется увеличенная испарительная камера, что должно повысить стабильность работы при нагрузке.

Особое внимание уделено функциям Galaxy AI. Среди них — «Умный редактор» для генеративного удаления объектов с фото, «Мгновенная замедленная съёмка», «Фото-ассистент» и новый алгоритм ProVisual, улучшающий детализацию снимков.

Фронтальная камера на 12 Мп обещает более качественные селфи, а функция Audio Eraser позволяет удалять шумы из видео.

Стоимость Galaxy S25 FE в России составит 54 999 рублей за версию 8/256 ГБ и 59 999 рублей за вариант на 8/512 ГБ.

