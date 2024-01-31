Стали известные некоторые подробности о процессоре флагманских Galaxy S25

Процессор может работать на частоте до 4 ГГц, что кратно больше, чем у текущих чипов Qualcomm, работающих на частоте 3,3 ГГц. Мощность новых процессоров будет достигнута благодаря разработке при 3-нм техпроцессе.

Отмечается, что и другие Android-смартфоны получат новые мощные Snapdragon 8 Gen 4, но именно Galaxy S25 — раньше остальных. Также инсайдер предположил, что устройства Samsung могут получить и разогнанную спецверсию.