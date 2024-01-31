Стали известные некоторые подробности о процессоре флагманских Galaxy S25

Опубликовано 31 января 2024, 00:00
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Стали известные некоторые подробности о процессоре флагманских Galaxy S25Смартфоны получат рекордно мощные чипы
Флагманы серии Galaxy S25 получат мощные процессоры Snapdragon 8 Gen 4. Инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые данные касательно флагманских моделей серии Samsung Galaxy S25, которые должны выйти в 2025 году. По словам инсайдера, флагманы S25 получат рекордно мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.
Процессор может работать на частоте до 4 ГГц, что кратно больше, чем у текущих чипов Qualcomm, работающих на частоте 3,3 ГГц. Мощность новых процессоров будет достигнута благодаря разработке при 3-нм техпроцессе.
Отмечается, что и другие Android-смартфоны получат новые мощные Snapdragon 8 Gen 4, но именно Galaxy S25 — раньше остальных. Также инсайдер предположил, что устройства Samsung могут получить и разогнанную спецверсию.
Источник:Wccftech
Автор:Андрей Кадуков
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