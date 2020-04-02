Очень долгое время от некогда легендарной компании Meizu не было ничего толком слышно — производитель явно переживает не лучшие свои времена, в связи с чем он как бы “выпал” из общей гонки производства инновационных смартфонов. К счастью, вендор все же занимается разработкой новой флагманской линейки, а сейчас стало известно, чем Meizu 17 Pro будет отличаться от обычного Meizu 17.