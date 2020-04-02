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Стало известно, чем Meizu 17 Pro будет отличаться от обычного Meizu 17
Как чаще всего и бывает, дело в камерах
Очень долгое время от некогда легендарной компании Meizu не было ничего толком слышно — производитель явно переживает не лучшие свои времена, в связи с чем он как бы “выпал” из общей гонки производства инновационных смартфонов. К счастью, вендор все же занимается разработкой новой флагманской линейки, а сейчас стало известно, чем Meizu 17 Pro будет отличаться от обычного Meizu 17.
Так, если верить фотографии, опубликованной популярным интернет-инсайдером Мукул Шармой в его личном Twitter-аккаунте, Pro-версия смартфона как минимум получит немного иной блок основной камеры: устройство оснастят квадрокамерой с фирменной вспышкой и системой лазерной фокусировки посередине. Обычный Meizu 17 может “похвастаться” лишь тройной камерой и вспышкой в правой части.
Напомним, что судя по последним данным, обе версии Meizu 17 будут работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, получат экран с повышенной частотой обновления экрана 90 Гц и быстрые внутреннюю и оперативную память стандарта UFS 3.0 и LPDDR5 соответственно. Также линейку Meizu 17 оснастят Wi-Fi 6 и NFC-модулем.