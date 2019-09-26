Стало известно, что добавит Google в Android на следующий год

В сети начала появляться информация о следующей версии операционной системы Google для мобильных устройств — Android 11, чей релиз ожидается только через год. На «улики» обратили внимание в сообществе мобильных разработчиков XDA Developers.

Свежий код в проекте AOSP (Android Open Source Project) с открытым исходным кодом указывает на подготовку к запуску технологии DSU (Dynamic System Updates) в будущих версиях Android. Также отмечается, что она уже начала тестироваться у производителей устройств.

Технология позволяет пользователям «протестировать» системные обновления перед установкой. Это окажется особенно полезно для корпоративных пользователей и системных администраторов, поскольку те смогут отслеживать корректность работы приложений.

Для реализации «тест-драйва» в системе создаётся специальный временный раздел. Если обновление по каким-то причинам не устраивает пользователя, он сможет перезагрузить смартфон с загрузкой из основного раздела.