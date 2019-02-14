Стало известно, где самая дорогая сотовая связь в пересчёте на зарплату

Сервис поиска скидок Salery провёл анализ тарифов ведущих операторов мобильной связи и среднюю зарплату в 14 странах мира и определила, где меньше всего платят за мобильную связь в пересчёте на процент от средней зарплаты.

Исследование показало, что россияне платят за мобильную связь в 2 раза больше, чем жители Франции и Швеции. Это связано с тем, что французы и шведы зарабатывают в среднем в 4 раза больше жителей России.