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Стало известно, как Apple может избавиться от "челки" в новых iPhone
Решение, к слову, достаточно элегантное
iPhone X ввел моду на новый тип выреза на дисплее — так называемую “челку”. К счастью, большинство производителей Android-смартфонов достаточно быстро “остыли” к подобному исполнению, отдав предпочтение “капелькам”, “точкам” и даже выезжающим из корпуса фронтальным камерам. Но сама Apple уже который год подряд продолжает использовать концепцию “челки”, от которой, все же, компания может избавиться уже в этом году. И инсайдеры рассказали, как именно это может случиться.
Так, если верить данным интернет-инсайдеров, производитель iPhone намерен использовать в своем новом смартфоне модель, которую в свое время использовали Android-вендоры, но, по неизвестной причине, решили от нее отказаться — речь идет о выезжающей из корпуса фронталке. При этом Apple не была бы Apple, если бы не “изобрела” свой путь — компания, по словам все тех же инсайдеров, все же расположит датчики Face ID на передней панели, возможно, спрятав их в верхней рамке.
Напомним, что анонс новых iPhone, которые, вероятнее всего, и получат новый вид фронтальной камеры, состоится как и всегда — в сентябре текущего года.