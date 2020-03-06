Стало известно, как Apple может избавиться от "челки" в новых iPhone

Так, если верить данным интернет-инсайдеров, производитель iPhone намерен использовать в своем новом смартфоне модель, которую в свое время использовали Android-вендоры, но, по неизвестной причине, решили от нее отказаться — речь идет о выезжающей из корпуса фронталке. При этом Apple не была бы Apple, если бы не “изобрела” свой путь — компания, по словам все тех же инсайдеров, все же расположит датчики Face ID на передней панели, возможно, спрятав их в верхней рамке.