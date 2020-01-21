Стало известно, как будет выглядеть iPhone 12 Pro
Так, популярный YouTube-канал EverythingApplePro, совместно с одним из основателей интернет-ресурса XDA Developers Максом Вейнбахом, опубликовал новое видео, в котором рассказал самую свежую информацию о грядущих новинках Apple. В числе прочего на видео можно заметить то, как будет выглядеть iPhone 12 Pro в эксклюзивном именно для данной версии синем цвете.
Что интересно, смартфон очень сильно напоминает ставшие уже культовыми iPhone 5, 5s и SE, не в последнюю очередь из грубых плоских боковых граней. Помимо этого, YouTube-канал рассказал о том, что новинка будет оснащена аж 6 ГБ оперативной памяти и, что менее удивительно, новым поколением фирменных процессоров Apple A14. Напомним, что ближайшим анонсом Apple должен стать iPhone 9, представляющий из себя второе поколение популярного iPhone SE. Что же касательно линейки iPhone 12, то ее покажут лишь в сентябре, в рамках ежегодной осенней презентации компании.