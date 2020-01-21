Стало известно, как будет выглядеть iPhone 12 Pro

Все больше данных говорит о том, что iPhone, который будет представлен в этом году, станет одним из самых знаковых смартфонов последних лет. Связано это не только с редизайном устройства и появлением поддержки мобильных сетей пятого поколения, но также и с тем, что устройство обязано будет обзавестись новейшими технологиями, которых просто-напросто нет у конкурентов. Но какими именно — пока неизвестно. Зато уже сейчас известно то, какие именно внешние изменения ожидают устройство.