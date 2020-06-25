Стало известно, как будет выглядеть неанонсированный гигантский Honor 10X Max

Что же до “внутренностей” Honor 10X Max, то о них стало известно чуть раньше, благодаря данным TENAA. Так, работать смартфон будет на базе процессора SoC MediaTek Dimensity 800, иметь от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. Емкость аккумулятора устройства составит около 5 000 мАч, а главный модуль основной камеры сможет делать фото с разрешением 48 Мп. Что же до размера дисплея (что является одной из главных особенностей 10X Max), то экран будет иметь размер 7,09 дюймов.

Напомним, что анонс смартфона намечен на 2 июля текущего года.