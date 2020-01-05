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Стало известно, как будет выглядеть основная камера Huawei P40
Она не сильно отличается от Huawei P30
Инсайдерам удалось получить изображения, которые дали понять, какую камеру стоит ждать в грядущем флагманском Huawei P40. Так, на опубликованном снимке расположены детали, которые формируют модуль камеры со всеми отверстиями для объективов.
На утекших в сеть деталях флагманского смартфона имеется лишь три выреза для объектива, что означает, что смартфон оснастят трехумодульной камерой. Кроме того, отмечается, что круглые вырезы характеризуют, что смартфон не получит телеобъектив, который предписывали устройству предыдущие слухи, поскольку для его реализации подразумевается прямоугольный вырез.
Также инсайдеры сравнили детали Huawei P40 и Huawei P30, отметив, что камеры в смартфонах выглядят идентично.
Предполагается, что грядущий флагман Huawei все же получит большее количество датчиков. Так, от смартфона ждут дополнительный датчик с 10-кратным зумом.