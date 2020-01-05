Стало известно, как будет выглядеть основная камера Huawei P40

На утекших в сеть деталях флагманского смартфона имеется лишь три выреза для объектива, что означает, что смартфон оснастят трехумодульной камерой. Кроме того, отмечается, что круглые вырезы характеризуют, что смартфон не получит телеобъектив, который предписывали устройству предыдущие слухи, поскольку для его реализации подразумевается прямоугольный вырез.