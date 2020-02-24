Стало известно, как будет выглядеть "убийца флагманов" со 120 Гц дисплеем

В целом, никаких крупных отличий от OnePlus 7T Pro нет — единственное, что бросается в глаза, это “отделение” нижней камеры от основного блока. Нечто подобное мы могли видеть ранее в Xiaomi Mi Note 10 и Huawei P30 Pro, так что назвать данное решение мало-мальски новым вряд ли у кого-то получится. Также можно отметить, что OnePlus 8 Pro получит новое цветовое исполнение — темно-фиолетовые смартфоны OnePlus до этого не выпускала.