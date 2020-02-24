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Стало известно, как будет выглядеть "убийца флагманов" со 120 Гц дисплеем
В целом, OnePlus не стала экспериментировать в грядущем OnePlus 8 Pro
OnePlus 8 Pro должны показать лишь в мае-месяце, но уже сейчас в сети появляются первые крупные утечки, касающиеся данного устройства. Так, буквально только что был опубликован слив с “живыми” изображениями новинки, благодаря чему стало известно, как именно будет выглядеть “убийца флагманов” со 120 Гц дисплеем.
В целом, никаких крупных отличий от OnePlus 7T Pro нет — единственное, что бросается в глаза, это “отделение” нижней камеры от основного блока. Нечто подобное мы могли видеть ранее в Xiaomi Mi Note 10 и Huawei P30 Pro, так что назвать данное решение мало-мальски новым вряд ли у кого-то получится. Также можно отметить, что OnePlus 8 Pro получит новое цветовое исполнение — темно-фиолетовые смартфоны OnePlus до этого не выпускала.
Напомним, что судя по последним данным, OnePlus 8 Pro будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь от 8 до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR 5 и от 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 3.0.