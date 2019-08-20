Стало известно, как долго Huawei Mate 30 Pro будет жить от одного заряда

Судя по всему, грядущий Huawei Mate 30 Pro будет оснащен батареей емкостью 4500 мАч. В младшую версию флагмана установят более скромную батарею — на 4200 мАч. Учитывая, что в смартфонах ожидается использование еще неанонсированного процессора Kirin 990, и AMOLED-экрана, можно рассчитывать на 2-3 дня работы от одного заряда аккумулятора.

Напомним, что ранее стало известно, что устройства линейки Mate 30 получат поддержку беспроводной быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. Анонс Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro ожидается уже 19 сентября.