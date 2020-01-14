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Стало известно, как Galaxy S20 сможет снимать фото со 100-кратным увеличением изображения
Анонс устройства уже близко
Главный редактор популярного онлайн-портала XDA Developers Макс Вайнбах продолжает публиковать все новые сведения, касающиеся долгожданного флагманского смартфона Samsung Galaxy S20. На этот раз речь идет о том, каким образом Galaxy S20 Ultra сможет снимать умопомрачительные снимки со 100-кратным зумом.
К сожалению, какой-либо схемы работы камеры, позволяющей так сильно приближать изображения, в сети все еще нет. Зато, благодаря господину Вайнбаху, нам стало известно, где именно расположится тот самый модуль, благодаря которому пользователи смогут в 100 раз увеличить снимаемое изображение. Он будет размещен в нижнем левом углу.
Что интересно, именно данная функция получит название Space Zoom — то самое название, которое чуть ли не в числе первых появилось в рамках слухов о грядущей линейке Galaxy S20. Напомним, что анонс новинок Samsung состоится уже в самое ближайшее время — 11 февраля. В рамках мероприятия покажут не только устройства под общим названием Samsung Galaxy S20, но также и новый гибкий смартфон компании Galaxy Z Flip.