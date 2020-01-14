Стало известно, как Galaxy S20 сможет снимать фото со 100-кратным увеличением изображения

Что интересно, именно данная функция получит название Space Zoom — то самое название, которое чуть ли не в числе первых появилось в рамках слухов о грядущей линейке Galaxy S20. Напомним, что анонс новинок Samsung состоится уже в самое ближайшее время — 11 февраля. В рамках мероприятия покажут не только устройства под общим названием Samsung Galaxy S20, но также и новый гибкий смартфон компании Galaxy Z Flip.