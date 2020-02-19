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Стало известно, как может выглядеть безрамочный флагман Xiaomi Mi Mix 4
Ожидается, что его анонсируют уже летом 2020 года
На сайте Slashleaks был обнародован новый рендер, основанный на патенте китайского гиганта Xiaomi, благодаря которому стало известно, как может выглядеть безрамочный флагман Xiaomi Mi Mix 4.
Так, как видно на опубликованном схематическом изображении, устройство имеет безрамочный дисплей, а также двухмодульную камеру. Ключевой особенностью предполагаемого внешнего вида грядущего устройства является наличие второго экрана, расположенного в прямоугольном модуле чуть ниже камеры. На нем, судя по изображению, будет отображаться информация о времени и дате. Также сообщается, что второй экран будет выступать в роли видоискателя для селфи.
Предполагается, что ожидаемый многими фанатами флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 могут официально продемонстрировать уже летом текущего года.