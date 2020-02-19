Стало известно, как может выглядеть безрамочный флагман Xiaomi Mi Mix 4

Так, как видно на опубликованном схематическом изображении, устройство имеет безрамочный дисплей, а также двухмодульную камеру. Ключевой особенностью предполагаемого внешнего вида грядущего устройства является наличие второго экрана, расположенного в прямоугольном модуле чуть ниже камеры. На нем, судя по изображению, будет отображаться информация о времени и дате. Также сообщается, что второй экран будет выступать в роли видоискателя для селфи.