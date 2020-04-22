Стало известно, как может выглядеть гибкий смартфон Xiaomi

Согласно инсайдерской информации китайская компания уже разместила заказы на гибкий OLED-дисплей от Samsung. Кроме того, сообщается, что массовое производство раскладушки Xiaomi будет запущено уже в этом году, а именно во втором полугодии. На сегодняшний день информация о технический характеристиках устройства - не разглашается.