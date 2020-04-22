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Стало известно, как может выглядеть гибкий смартфон Xiaomi
Речь о смартфоне-раскладушке
В сети были опубликованы качественные рендеры раскладушки китайского гиганта Xiaomi, благодаря чему и стало известно, как может выглядеть грядущий гибкий смартфон.
Так, согласно изображениям, которые, вероятно, основаны на ранее опубликованном патенте компании, устройство получит небольшой экран с внешней стороны. На нем, судя по всему, будет выведена информация о времени и уведомлениях. Внутренний же дисплей идентичен дисплеям стандартных смартфонов.
Согласно инсайдерской информации китайская компания уже разместила заказы на гибкий OLED-дисплей от Samsung. Кроме того, сообщается, что массовое производство раскладушки Xiaomi будет запущено уже в этом году, а именно во втором полугодии. На сегодняшний день информация о технический характеристиках устройства - не разглашается.