Стало известно, как может выглядеть грядущий флагман Huawei Mate 40 Pro

Так, инсайдерпод ником RODENT950 опубликовал новый рендер, который демонстрирует возможный дизайн грядущего флагмана. Судя по данному рендеру, компания может сохранить для нового флагмана дизайн задней панели Huawei mate 30 pro. В частности речь об округленном блоке для камеры. Также предполагается, что устройство получит ToF, а также 50 Мп модуль.