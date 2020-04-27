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Стало известно, как может выглядеть грядущий флагман Huawei Mate 40 Pro
Опубликован качественный рендер
Напомним, что официальная презентация устройств серии Mate от китайского технологического гиганта должна состояться лишь осенью, однако благодаря инсайдерам о том, как может выглядеть грядущий флагман Huawei Mate 40 Pro, стало известно уже сейчас.
Так, инсайдерпод ником RODENT950 опубликовал новый рендер, который демонстрирует возможный дизайн грядущего флагмана. Судя по данному рендеру, компания может сохранить для нового флагмана дизайн задней панели Huawei mate 30 pro. В частности речь об округленном блоке для камеры. Также предполагается, что устройство получит ToF, а также 50 Мп модуль.
Кроме того, Huawei Mate 40 Pro могут оснастить двумя прямоугольными датчиками, которые, согласно данным источника, представляют из себя “кинематографические” камеры Cine. Предполагается, что грядущий флагман получит пятикратный зум.