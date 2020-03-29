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Сегодня 14:12
Стало известно, как может выглядеть грядущий недорогой смартфон Redmi
Речь о Redmi 9
Буквально сегодня в сети появился качественный рендер грядущего недорогого смартфона Redmi 9, благодаря чему стало известно, как же все таки может выглядеть новинка.
Инсайдер, который опубликовал рендер отметил, что данное изображение не отображает официальный дизайн Redmi 9. Однако, по его словам, оно основано на утечках “живых” фотографий, так что нельзя исключать вероятность того, что именно таким и станет Redmi 9.
Согласно информации источника, смартфон будет работать на базе процессора MediaTek Helio G80. Что касается фотовозможностей, то согласно рендеру, устройство могут оснастить четырехмодульной камерой, с датчиками разрешением на 13,8, 5 и 2 Мп. На данный момент информация о том, когда недорого смартфон могут официально анонсировать - не раскрывается.