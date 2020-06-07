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Стало известно, как может выглядеть грядущий Xiaomi CC10 Pro со 108 Мп камерой
Напомним, что смартфон все еще не был официально анонсирован
Несмотря на то, что китайский гигант Xiaomi все еще официально не анонсировал Xiaomi CC10 Pro, инсайдеры уже опубликовали новый рендер, благодаря которому и стало известно, как может выглядеть грядущий смартфон со 108 Мп камерой.
Так, судя по опубликованному изображению, Xiaomi CC10 Pro может получить врезанную в экран селфи-камеру. В то же время, модуль основной камеры может получить круглый дизайн. Вероятно, само изображение было позаимствовано у производителей аксессуаров на экран, поэтому заявлять о его достоверности до того, как компания подтвердит внешность грядущего смартфона - мы не станем.
Предполагается, что Xiaomi CC10 Pro оборудуют 108 Мп камерой с поддержкой 12-кратного оптического зума.