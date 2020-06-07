Стало известно, как может выглядеть грядущий Xiaomi CC10 Pro со 108 Мп камерой

Так, судя по опубликованному изображению, Xiaomi CC10 Pro может получить врезанную в экран селфи-камеру. В то же время, модуль основной камеры может получить круглый дизайн. Вероятно, само изображение было позаимствовано у производителей аксессуаров на экран, поэтому заявлять о его достоверности до того, как компания подтвердит внешность грядущего смартфона - мы не станем.