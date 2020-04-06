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Сегодня 17:04
Стало известно, как может выглядеть камера в iPhone 12
Смартфон должны представить в сентябре текущего года
Издание SlashLeaks, которое специализируется на утечках о будущих новинках популярных компаний, опубликовало эскизы грядущего смартфона Apple, благодаря чему стало известно, как может выглядеть камера в iPhone 12.
Так, согласно опубликованному эскизу, смартфон получит квадратный модуль для камеры. Сама камера, к слову, будет оснащена четырьмя модулями, один из которых будет представлять из себя времяпролетную камеру ToF, которая позволит сделать определение глубин снимков еще более точно.
Предполагается, что грядущий iPhone 12 будет представлен в сентябре текущего года, равно как и в прошлом году. Однако стоит признать, что коронавирусная инфекция, успевшая испортить планы многих компаний, может также внести коррективы и в данную презентацию Apple.