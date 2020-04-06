Стало известно, как может выглядеть камера в iPhone 12

Так, согласно опубликованному эскизу, смартфон получит квадратный модуль для камеры. Сама камера, к слову, будет оснащена четырьмя модулями, один из которых будет представлять из себя времяпролетную камеру ToF, которая позволит сделать определение глубин снимков еще более точно.