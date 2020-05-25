Стало известно, как может выглядеть неанонсированный Samsung Galaxy Note20+

Сообщается, что опубликованные изображения основаны на утечках. Так, предполагается, что Note20+ будет иметь черты серии Note10 и Galaxy S20 одновременно. Так, если от первой смартфон может получить идентичный формфактор, то от второй ему может достаться аналогичный модуль камеры.