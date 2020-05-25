Телефоны
Сегодня 09:40
Стало известно, как может выглядеть неанонсированный Samsung Galaxy Note20+
Инсайдеры поделились качественными рендерами
Инсайдер под ником OnLeaks, который является проверенным источником, опубликовал в сеть ряд качественных рендеров, благодаря которым стало известно, как может выглядеть неанонсированный Samsung Galaxy Note20+.
Сообщается, что опубликованные изображения основаны на утечках. Так, предполагается, что Note20+ будет иметь черты серии Note10 и Galaxy S20 одновременно. Так, если от первой смартфон может получить идентичный формфактор, то от второй ему может достаться аналогичный модуль камеры.
Инсайдер отметил, что размеры неанонсированного смартфона составят 165 х 77,2 х 7,6 мм, что, к слову, означает, что Note20+ будет немного больше и тоньше, чем тот же Note10+, но компактнее Galaxy S20 Ultra. По словам источника, новинку оснастят 6,9-дюймовым экраном.