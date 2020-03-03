Стало известно, как может выглядеть недорогой камерофон Xiaomi Redmi Note 9

Что касается технических характеристик грядущего устройство, то о них известно немногое, однако предполагается что новинку оснастят энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. Кроме того, согласно инсайдерской информации, Redmi Note 9 будет работать на базе Snapdragon 720, тогда как старшая версия получит MediaTek Dimensity 800.