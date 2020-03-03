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Стало известно, как может выглядеть недорогой камерофон Xiaomi Redmi Note 9
Анонс устройства запланирован на 12 марта
Напомним, что официальный анонс долгожданного смартфона Xiaomi Redmi Note 9 запланирован на 12 марта. Однако о том, как может выглядеть недорогой камерофон китайского гиганта Xiaomi стало известно уже сейчас.
На новых изображениях, опубликованных инсайдерами, можно увидеть четырехмодульную камеру на манер Huawei Mate 20. К слову, предыдущие рендеры Redmi Note 9 и Note 9 Pro также демонстрировали аналогичный дизайн камеры. Также смартфон оборудовали врезанной в экран селфи-камерой, которую расположили в верхнем левом углу.
Что касается технических характеристик грядущего устройство, то о них известно немногое, однако предполагается что новинку оснастят энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. Кроме того, согласно инсайдерской информации, Redmi Note 9 будет работать на базе Snapdragon 720, тогда как старшая версия получит MediaTek Dimensity 800.