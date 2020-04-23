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Стало известно, как можно будет отличить недорогой флагман Xiaomi Redmi K30 5G от еще более дешевого Redmi K30i
Вся разница в камере и вспышке
Долгое время по сети ходили разговоры о новом Redmi K30i, который может стать самым дешевым смартфоном с поддержкой мобильных сетей пятого поколения на рынке. Правда, те слухи говорили, что устройство будет максимально похоже на своего старшего брата — Redmi K30 5G — а потому возникал вопрос: как их различить? Но вот, благодаря свежим изображениям новинки, стало известно, как именно можно будет отличить недорогой флагман Redmi K30 5G от еще более дешевого Redmi K30i.
Так, на лицевой части смартфона фронтальная камера будет представлена одинарным модулем вместо двойного. Также основная камера в новинке будет тройной, в то время как вспышка будет добавлена непосредственно в круглый модуль — у Redmi K30 5G основная камера была представлена квадромодулем, а вспышка находилась за пределами круглого блока.
Напомним, что судя по последним данным, Redmi K30i получит основной модуль на 48 Мп, а в качестве основы устройства послужит процессор от Qualcomm, а не MediaTek, как считалось ранее. Также устройство будет продаваться за примерно 250 долларов, что сделает Redmi K30i самым дешевым 5G-смартфоном на рынке.