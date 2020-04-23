Стало известно, как можно будет отличить недорогой флагман Xiaomi Redmi K30 5G от еще более дешевого Redmi K30i

Долгое время по сети ходили разговоры о новом Redmi K30i, который может стать самым дешевым смартфоном с поддержкой мобильных сетей пятого поколения на рынке. Правда, те слухи говорили, что устройство будет максимально похоже на своего старшего брата — Redmi K30 5G — а потому возникал вопрос: как их различить? Но вот, благодаря свежим изображениям новинки, стало известно, как именно можно будет отличить недорогой флагман Redmi K30 5G от еще более дешевого Redmi K30i.