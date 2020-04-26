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Стало известно, какие детали можно установить в iPhone SE с iPhone 8
Выяснилось, что взаимозаменяемым оказался не только экран
Специалисты iFixit разобрали два фирменных смартфона Apple, благодаря чему стало известно, какие детали можно установить в iPhone SE с iPhone 8. Ранее сообщалось, что экраны данных устройств могут быть взаимозаменяемыми, однако выяснилось, что и это еще не все.
Так, вставить с iPhone 8 в iPhone SE можно еще и слоты SIM, камеры, а также вибромотор и полный комплект дисплейного модуля, в состав которого входят микрофон и датчик приближения. Однако стоит отметить, что при замене экрана у смартфона перестанет функционировать True Tone.
В ходе разбора эксперты также пришли к выводу, что несмотря на внешние сходства аккумуляторов данных моделей - они не являются взаимозаменяемыми, поскольку iPhone SE оснащен новым разъемом для подключения батареи.