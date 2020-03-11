Стало известно, какие новинки готовит Huawei

Пока что речь идет лишь о торговых марках, которые производитель зарегистрировал в китайском ведомстве интеллектуальной собственности CNIPA. Но благодаря данной информации уже сейчас можно сделать выводы о том, как именно будут называться будущие смартфоны или телевизоры компании, а также о том, сколько новинок в принципе нас ожидает. В итоге, Huawei уже получила право использовать следующие названия при производстве новинок: V45, V55, V65, V75, V85, V95, X45, X55, X65, X75, X85 и X95. А это значит, что устройства как минимум с этими названиями ожидают нас в самое ближайшее время.