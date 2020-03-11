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Стало известно, какие новинки готовит Huawei

Но мы все еще ждем анонса долгожданного Huawei P40 Pro
Совсем недавно стало известно, что Huawei, несмотря на активные действия по завоеванию различных рынков смартфонов, испытывает определенные трудности — сама компания заявила о том, что ее продажи в 2020 году могут упасть на 20% по сравнению с прошлым годом. И, видимо, чтобы не допустить подобного развития событий, китайский техногигант решил взять количество — в сети появилась информация о том, какие именно новинки готовит Huawei.

Пока что речь идет лишь о торговых марках, которые производитель зарегистрировал в китайском ведомстве интеллектуальной собственности CNIPA. Но благодаря данной информации уже сейчас можно сделать выводы о том, как именно будут называться будущие смартфоны или телевизоры компании, а также о том, сколько новинок в принципе нас ожидает. В итоге, Huawei уже получила право использовать следующие названия при производстве новинок: V45, V55, V65, V75, V85, V95, X45, X55, X65, X75, X85 и X95. А это значит, что устройства как минимум с этими названиями ожидают нас в самое ближайшее время.

Напомним, что совсем скоро состоится анонс главного смартфона компании как минимум первой половины текущего года — Huawei P40 Pro. Устройство, судя по имеющимся данным, будет работать на флагманском процессоре собственного производства Kirin 990 5G, а также получит новейшую основную камеру, в производстве которой участвовала легендарная компания Leica.