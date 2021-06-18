Стало известно, какие смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO обновятся до грядущей MIUI 13

Так, если верить популярному интернет-инсайдеру из Китая Digital Chat Station, MIUI 13 будет доступна для всех смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые выходили в период с 2019 по 2021 года, сообщает Gizmochina. К таковым, например, относятся такие старички как Xiaomi Mi 9 SE и Redmi K20.

Отметим, что ранее в сети появлялась информация, согласно которой безрамочный флагман Mi Mix 4 будет одним из первых устройств, которые дебютируют сразу с MIUI 13. А это значит, что устройство выйдет примерно в третьем квартале уже текущего года.