Стало известно, какой именно смартфон первым получит сверхмощный Snapdragon 865

Ожидается, что уже 12 декабря компания продемонстрирует новый флагманский смартфон, который оснащен сверхмощным процессором Snapdragon 865. Однако не смотря на то, что смартфон является первым анонсированным смартфоном, базирующимся на Snapdragon 865, это не позволило ему стать первым коммерчески доступным телефоном на данной платформе.

Отмечается, что юбилейный флагман Mi 10 китайского гиганта Xiaomi начнет продаваться еще раньше. Таким образом, первым смартфоном на Snapdragon 865 на бумаге хоть и станет грядущий флагман Lenovo, однако в рознице его опередит Xiaomi Mi 10.