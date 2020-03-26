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Стало известно, какой смартфон может стать основной для долгожданного недорогого флагмана Pocophone F2

Будем надеяться, что анонс устройства состоится в самое ближайшее время
Первый смартфон, разработанный дочерней компании Xiaomi под названием Pocophone, вышел в далеком 2018 году. Устройство получилось настолько интересным, не в последнюю очередь из-за сочетания цена/характеристики, что пользователи уже два года ждут релиза второго такого же флагмана от компании. Да, буквально недавно был анонсирован Poco X2, но подобный релиз вряд ли можно назвать пределом мечтаний фанатов, так как и железо там далеко не флагманское, и в целом — смартфон не вызывает “тех самых” ощущений. К счастью, в сети появилась информация о том, какой девайс может стать основой для долгожданного недорогого флагмана Pocophone F2.

Источников свежих данных стал один из пользователей популярного ресурса XDA-Developers под ником kacskrz, который, копаясь в коде приложения “Камера” последней бета-версии MIUI 11, нашел упоминание девайсов под кодовым названием “lmi” и “lmiin”. Первый из них — это Redmi K30 Pro, в то время как второй явно является индийской версией данного смартфона. Там же было найдено и упоминание водяного знака “Снято на Pocophone” в связке с “lmiin”, что наводит на мысль о том, что именно Redmi K30 Pro и станет основной для будущего Pocophone F2.

Напомним, что Redmi K30 Pro построен на базе флагманского процессора Snapdragon 865, имеет от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ памяти постоянной. Учитывая, что китайская версия смартфона начинается от 420 долларов, вполне вероятно, что Pocophone F2 будет оценен в еще меньшую сумму, что сделает новинку очень интересным для приобретения смартфоном.