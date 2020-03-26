Стало известно, какой смартфон может стать основной для долгожданного недорогого флагмана Pocophone F2

Источников свежих данных стал один из пользователей популярного ресурса XDA-Developers под ником kacskrz, который, копаясь в коде приложения “Камера” последней бета-версии MIUI 11, нашел упоминание девайсов под кодовым названием “lmi” и “lmiin”. Первый из них — это Redmi K30 Pro, в то время как второй явно является индийской версией данного смартфона. Там же было найдено и упоминание водяного знака “Снято на Pocophone” в связке с “lmiin”, что наводит на мысль о том, что именно Redmi K30 Pro и станет основной для будущего Pocophone F2.

Напомним, что Redmi K30 Pro построен на базе флагманского процессора Snapdragon 865, имеет от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ памяти постоянной. Учитывая, что китайская версия смартфона начинается от 420 долларов, вполне вероятно, что Pocophone F2 будет оценен в еще меньшую сумму, что сделает новинку очень интересным для приобретения смартфоном.