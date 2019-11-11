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Стало известно, какой смартфон первым получит селфи-камеру под экраном
Предполагается, что он будет стоить 710 долларов
В сеть опубликованы подробности очередного флагмана Xiaomi, который станет первым смартфоном с подэкранной фронтальной камерой. Речь идет о XIaomi Mi Mix 5, который по предварительным данным будет выпущен уже в следующем году.
Сообщается, что устройство будет оснащено пятимодульной камерой. На данный момент известно, что основной датчик камеры будет иметь разрешение, равное 108 Мп, в то время как дополнительные будут иметь 12, 16 и 12 Мп. Кроме того, один из модулей будет оборудован датчиком глубины. Примечательно, что селфи-камера устройства будет расположена прямо под экраном, а ее разрешение будет составлять порядка 32 Мп.
Предполагается, что XIaomi Mi Mix 5 будет работать на базе процессора Snapdragon 865. Стандартная модификация устройства подразумевает 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Ожидаемая стоимость новинки составляет 710 долларов.