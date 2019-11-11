Стало известно, какой смартфон первым получит селфи-камеру под экраном

Сообщается, что устройство будет оснащено пятимодульной камерой. На данный момент известно, что основной датчик камеры будет иметь разрешение, равное 108 Мп, в то время как дополнительные будут иметь 12, 16 и 12 Мп. Кроме того, один из модулей будет оборудован датчиком глубины. Примечательно, что селфи-камера устройства будет расположена прямо под экраном, а ее разрешение будет составлять порядка 32 Мп.

Предполагается, что XIaomi Mi Mix 5 будет работать на базе процессора Snapdragon 865. Стандартная модификация устройства подразумевает 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Ожидаемая стоимость новинки составляет 710 долларов.