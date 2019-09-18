Стало известно, когда Android 10 придёт на флагманы Samsung

В сети появились подробности о подготовке новой версии операционной системы Android 10 для флагманских смартфонов Samsung. Информацией поделился профильный ресурс SamMobile.

Как сообщил источник, программа бета-тестирования для смартфонов Galaxy Note 10 и линейки Galaxy S10 будет объявлена до конца сентября. Вскоре после этого станут доступны и первые тестовые сборки в США. Запуск в некоторых европейских странах ожидается в октябре.

В прошлом году бета-программа Galaxy S9 One UI (Android Pie) стартовала в ноябре, а затем тестирование началось для Galaxy Note 9. Стабильное обновление до Android 9 Pie для Galaxy S9 стало доступно в самом конце декабря. В текущем году корейский производитель может поступить несколько оперативнее.